Jetzt mitmachen und gewinnen: Tirol zeigt seine schönsten Ernte-Schätze

Zeigt uns, was bei euch heuer sprießt und gedeiht! Wir suchen Tirols schönste, größte oder kreativste Ernte-Erfolge. Einfach Foto hochladen, stolz präsentieren und mit etwas Glück einen tollen Garten-Gutschein gewinnen. Jetzt mitmachen.

Es herbstelt in Tirol, in Gärten und auf Balkonen wird seit Wochen geerntet. Saftige Tomaten, riesige Kürbisse oder prächtige Zucchini: Für unsere Leserfoto-Aktion und suchen wie weiterhin die beeindruckendsten Ernte-Erfolge Tirols.

Egal, ob ihr einen Garten bewirtschaftet oder auf dem Balkon Gemüse zieht: Zeigt uns Fotos eurer schönsten, größten oder außergewöhnlichsten Prachtstücke. Ladet die Schnappschüsse einfach direkt in der Galerie hoch.

Bildergalerie: Zum Vergrößern und Durchklicken einfach auf das Bild klicken.

Die eingereichten Bilder werden zunächst in dieser Online-Galerie präsentiert. Nach einer Vorauswahl der gelungensten und spektakulärsten Fotos treten die Finalisten anschließend in einem großen Voting gegeneinander an.

Dann entscheidet die TT-Community, welches Garten- oder Balkon-Prachtstück den Titel „Ernte-Champion 2026“ verdient.