Jetzt abstimmen und gewinnen
Tirol sucht den Ernte-Champion 2026: Diese zehn Leserfotos stehen im Finale
Zehn Tiroler Ernte-Highlights haben den Sprung ins Finale geschafft. Nun sind die Leserinnen und Leser gefragt: Wer soll Tirols Ernte-Champion 2026 werden?
Aus mehr als 150 Einsendungen haben es zehn beeindruckende Ernte-Fotos ins Finale geschafft. Ab sofort kann abgestimmt werden, wer sich den Titel „Tirols Ernte-Champion 2026“ sichert.
Auf den Sieger oder die Siegerin wartet ein 300-Euro-Gutschein der Gärtnerei Seidemann. Aber auch das Abstimmen lohnt sich: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Votings werden drei weitere Gutscheine im Wert von je 100 Euro verlost.
So macht ihr mit: Klickt auf euren Favoriten und füllt anschließend das Formular aus. Das Voting läuft bis 1. Oktober (23.59 Uhr)
Kommentare