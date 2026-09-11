Von XXL-Zucchinis bis Tomaten-Traum: Das sind die besten Ernte-Schätze in Tirol

Zeigt uns, was bei euch heuer sprießt und gedeiht! Wir suchen Tirols schönste, größte oder kreativste Ernte-Erfolge. Einfach Foto hochladen, stolz präsentieren und mit etwas Glück einen tollen Garten-Gutschein gewinnen. Jetzt mitmachen.

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, in Gärten und auf Balkonen wird geerntet. Saftige Tomaten, riesige Kürbisse oder prächtige Zucchini: Jetzt ist die Zeit, in der sich zeigt, was aus monatelanger Pflege geworden ist.

Deshalb starten wir unsere neue Leserfoto-Aktion und suchen die beeindruckendsten Ernte-Erfolge Tirols. Egal, ob ihr einen Garten bewirtschaftet oder auf dem Balkon Gemüse zieht: Zeigt uns Fotos eurer schönsten, größten oder außergewöhnlichsten Prachtstücke. Ladet die Schnappschüsse einfach direkt in der Galerie hoch.

Bildergalerie: Zum Vergrößern und Durchklicken einfach auf das Bild klicken.

Die eingereichten Bilder werden zunächst in dieser Online-Galerie präsentiert. Nach einer Vorauswahl der gelungensten und spektakulärsten Fotos treten die Finalisten anschließend in einem großen Voting gegeneinander an. Dann entscheidet die TT-Community, welches Garten- oder Balkon-Prachtstück den Titel „Ernte-Champion 2026“ verdient.