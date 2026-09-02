Wenn aus Leiden Erfolg wird: Kurt Matzler hält Vortrag über Race Across America

Lienz – In seinem neuesten Buch „Wenn du in der Hölle bist, fahr weiter“ erzählt Kurt Matzler die Geschichte seiner zweiten Teilnahme am Race Across America, dem wahrscheinlich härtesten Radrennen der Welt, das über 5.000 Kilometer quer durch die USA führt. Was passiert mit einem Menschen, wenn er elf Tage lang kaum schläft, unter Schmerzen, Hitze und Zweifeln leidet?

Matzler wird im Rahmen seines Vortrags von einem perfekt geplanten Projekt berichten, das zum ultimativen Härtetest wurde. Es geht dabei nicht allein um den sportlichen Aspekt, sondern vor allem darum, wie Führung unter Extrembedingungen funktionieren kann. Dabei räumt er mit verbreiteten Management-Mythen auf und vermittelt die Lektionen, die er in der sengenden Sommerhitze der USA gelernt hat. Der Vortragende ist Professor für Strategisches Management an der Universität Innsbruck und Beiratsvorsitzender der Innos GmbH.