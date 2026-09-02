Verband reagierte
Nach Start bei Ötztaler und Kufsteiner Radmarathon: Drei Tiroler gesperrt
Daniel Federspiel (stehend) und Toni Palzer (liegend) nach der Zielankunft beim Ötztaler Radmarathon am Sonntag: Beide wurden vom Österreichischen Radsportverband wegen ihrer Teilnahme als Lizenz-Fahrer gesperrt.
© Johann Groder
Daniel Federspiel, kürzlich Zweiter beim Ötztaler Radmarathon, hatte bereits damit gerechnet. Am Mittwoch trudelte das Mail des Österreichischen Radsportverbands ein, das ihm aufgrund seiner Teilnahme bei seinem nichtregistrierten Heimrennen eine Sperre bescherte. Seine unterschied sich allerdings von denen der beiden anderen Tiroler.
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