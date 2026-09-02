Landesrätin Cornelia Hagele: „Man sieht erst vor Ort, was gut funktioniert“

Die Landesrätin für Gesundheit, Pflege, Bildung und Wissenschaft besuchte den Kindergarten Schlaiten und die Sprengelstube in Abfaltersbach, um sich selbst ein Bild zu machen.

Von der Betreuung der Kleinsten bis zur Unterstützung älterer Menschen: Landesrätin Cornelia Hagele war kürzlich im Rahmen ihrer Sommertour in Osttirol unterwegs. Sie besuchte den Kindergarten in Schlaiten und die Tagespflege Sprengelstube in Abfaltersbach.

„Wenn man über Kinderbetreuung oder Pflege spricht, darf man nicht nur über Strukturen und Zahlen reden. Entscheidend ist, wie die Angebote im Alltag funktionieren. Deshalb möchte ich mir vor Ort selbst ein Bild machen und mit den Menschen sprechen, die diese Arbeit jeden Tag leisten“, sagt Hagele.

Gespräch mit Pädagoginnen

Erste Station war der Kindergarten in Schlaiten. Hagele sprach mit den Pädagoginnen und informierte sich über den Alltag in der Einrichtung. Gerade für Familien in kleineren Gemeinden sind verlässliche Betreuungsangebote ein wichtiger Teil des täglichen Lebens. Dabei ging es auch um die Erfahrungen aus der Praxis: Was bewährt sich im Alltag? Wo liegen die Herausforderungen? Und welche Rahmenbedingungen brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit sie ihre Arbeit gut machen können?

Perspektive aus der Praxis ist wichtig

Anschließend besuchte Hagele die Tagespflege Sprengelstube in Abfaltersbach. Dort bekam sie Einblicke in die Betreuung älterer Menschen und in die Arbeit des Teams. Tagespflege bietet älteren Menschen Betreuung und Beschäftigung und kann zugleich Angehörige im Alltag entlasten.