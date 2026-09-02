Tage der Sprinter sind vorbei, die nächste Chance für Felix Gall wartet

Matthew Brennan setzte seinen Siegeszug bei der Vuelta fort, der britische Radprofi feierte gestern auf der elften Etappe zur südspanischen Stadt Lorca seinen bereits dritten Tagessieg. Für Bergspezialisten wie den Osttiroler Gesamtdritten Felix Gall wird es erst heute wieder ernst.

Für die Sprint-­Konkurrenz gab es am Mittwoch kein Vorbeikommen mehr am Engländer Matthew Brennan, der seine erste dreiwöchige Rundfahrt bestreitet. Bereits die zweite und fünfte Etappe hatte Brennan im Massensprint für sich entschieden.

Brennan wandelt auf den Spuren seines Vorbilds Mark Cavendish, der 2010 ebenfalls drei Etappen gewonnen hatte. Als bester Österreicher fuhr Patrick Konrad in Lorca als 23. über die Ziellinie. Der Gesamt-Neunte Gregor Mühlberger und sein Decathlon-Kollege Felix Gall klassierten sich zeitgleich als 40. und 42.

Gesamtführender bleibt der Spanier Enric Mas, der Ost­tiroler Felix Gall rangiert als Dritter weiter 1:39 Minuten hinter dem Leader. Zwischen Mas und Gall liegt der Slowene Primoz Roglic (+1:18 Min.) ebenfalls in Lauerstellung.