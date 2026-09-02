Nach Sturz in Kaltenbach: 65-jähriger E-Biker ins Krankenhaus geflogen
Ein 65-jähriger E-Biker ist am frühen Mittwochabend auf der Oberen Embergstraße in Kaltenbach verunfallt. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Kufstein geflogen. Laut Polizei trug der Mann keinen Helm.
Ein 65-jähriger E-Biker ist am frühen Mittwochabend bei einem Unfall in Kaltenbach verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 18 Uhr auf der Oberen Embergstraße talwärts. Gleichzeitig war ein 81-jähriger Deutscher gemeinsam mit seiner Ehefrau in ihrem Auto mit niedriger Geschwindigkeit bergwärts unterwegs.
In einer unübersichtlichen Kurve leiteten sowohl der Autofahrer als auch der E-Biker eine Vollbremsung ein. Dabei verlor der 65-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er blieb unmittelbar vor dem Auto liegen. Der Radfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung brachte ihn der Notarzthubschrauber „Heli 4“ ins Bezirkskrankenhaus Kufstein. Laut Polizei trug der E-Biker zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. (TT.com)