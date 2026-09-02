Nach Sturz in Kaltenbach: 65-jähriger E-Biker ins Krankenhaus geflogen

Ein 65-jähriger E-Biker ist am frühen Mittwochabend auf der Oberen Embergstraße in Kaltenbach verunfallt. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Kufstein geflogen. Laut Polizei trug der Mann keinen Helm.

Ein 65-jähriger E-Biker ist am frühen Mittwochabend bei einem Unfall in Kaltenbach verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 18 Uhr auf der Oberen Embergstraße talwärts. Gleichzeitig war ein 81-jähriger Deutscher gemeinsam mit seiner Ehefrau in ihrem Auto mit niedriger Geschwindigkeit bergwärts unterwegs.