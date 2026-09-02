86-jähriger Radfahrer in Hall gestürzt: Passanten leisteten Erste Hilfe

Aus bisher ungeklärter Ursache kam am Mittwoch ein 86-jähriger Radfahrer in Hall zu Sturz und wurde dabei schwer verletzt. Zwei Passanten leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Ein 86-jähriger Österreicher hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Fahrradsturz in Hall schwere Verletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr auf einem Firmengelände.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem Fahrrad mit Hilfsmotor unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Umständen ins Schlittern geriet und stürzte. Dabei zog sich der 86-Jährige eine schwere Verletzung an der rechten Schulter sowie leichte Verletzungen an beiden Ellbogen und am rechten Knie zu.