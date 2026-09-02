Verteidiger folgt
1,92 Meter für noch mehr Durchschlagskraft: FC Wacker holt neuen Stürmer
Der erhoffte Stürmer wurde am Mittwoch beim FC Wacker präsentiert: Yanis Guermouche soll den Angriff der Innsbrucker beleben.
© FC Wacker
Yanis Guermouche soll den Angriff des FC Wacker beleben. Der Zweitligist verpflichtete gestern den 25-jährigen Mittelstürmer vom bulgarischen Erstligisten Slavia Sofia, zuvor war der algerisch-französische Offensivmann schon in Griechenland und Frankreich unter Vertrag gestanden.
Kommentare