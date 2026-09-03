Verstärkungen für Zweitligist
Doppelpack am Transfermarkt: FC Wacker präsentierte Stürmer und Verteidiger
Der erhoffte Stürmer wurde am Mittwoch beim FC Wacker präsentiert: Yanis Guermouche soll den Angriff der Innsbrucker beleben.
© FC Wacker
Yanis Guermouche soll den Angriff des FC Wacker beleben. Der Zweitligist verpflichtete am Mittwoch den 25-jährigen Mittelstürmer vom bulgarischen Erstligisten Slavia Sofia und legte am Donnerstag mit dem 18-jährigen Innenverteidiger Virgilio Olaya nach.
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