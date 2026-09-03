Zwei Tote bei Schusswaffenvorfall in Minneapolis

Bei einem Schusswaffenvorfall in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota sind Polizeiangaben zufolge zwei Menschen getötet worden. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt, als ein Schütze am Mittwoch (Ortszeit) in der Stadt das Feuer eröffnete, wie die Polizei mitteilte. Auch der mutmaßliche Schütze sei tot, sagte Polizeisprecher Garrett Parten bei einer Pressekonferenz. Die Umstände seines Todes sowie das Motiv der Tat waren demnach aber unklar.

Laut Polizeisprecher Parten starb ein Mensch noch am Ort des Geschehens. Vier weitere Opfer wurden demnach ins Krankenhaus gebracht, wo einer Verletzten später starb. Auch drei Polizisten mussten im Krankenhaus versorgt werden, zwei von ihnen wurden demnach angeschossen. Laut einem Krankenhaussprecher war ihr Zustand aber "stabil".