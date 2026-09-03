Russland schließt deutsches Goethe-Institut

Russland schließt nach Anschuldigungen wegen eines Drohnenanschlagversuchs am Flughafen Leipzig/Halle Niederlassungen des deutschen Goethe-Instituts. Das meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag unter Berufung auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow. Die deutsche Bundesregierung hatte Moskau für den Vorfall verantwortlich gemacht und als Reaktion unter anderem ein russisches Konsulat in Bonn geschlossen.