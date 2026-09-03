Sieben Clubs schenken Mobilität: Neuer Bus für „Schritt für Schritt“ in Schwoich

Der Verein „Schritt für Schritt“ in Schwoich hat einen neuen Therapiebus erhalten. Sieben Service-Clubs aus Kufstein und Wörgl finanzierten das 60.000 Euro teure Fahrzeug gemeinsam. Es ermöglicht nun behinderten Kindern und Jugendlichen mehr Flexibilität bei therapeutischen Aktivitäten.

Kufstein, Schwoich – Große Freude bei „ Schritt für Schritt“ – Verein zur Förderung behinderter Kinder und Jugendlicher: Mit der offiziellen Übergabe des neuen Therapiebusses erhält das Therapiezentrum in Schwoich eine wertvolle Unterstützung für die tägliche Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Behinderung.

Das Angebot von „Schritt für Schritt“ geht dabei weit über klassische Therapieeinheiten hinaus. Neben Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie gehören auch zahlreiche unterstützende Aktivitäten und alltagsorientierte Förderungsangebote zum umfassenden Betreuungskonzept.

Mobilität ist Voraussetzung für Teilhabe

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Mobilität. Denn viele therapeutische und pädagogische Aktivitäten finden bewusst außerhalb der eigenen Räumlichkeiten statt. Fahrten zum therapeutischen Schwimmen, zum Klettern, zu Bewegungsangeboten oder zu anderen therapeutischen Aktivitäten sind regelmäßiger Bestandteil des Programms.

Der neue, rollstuhlgerecht ausgestattete Therapiebus bringt hier eine wesentliche Erleichterung. Er ermöglicht eine sichere und unkompliziertere Beförderung und schafft gleichzeitig mehr Flexibilität, um noch besser auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingehen zu können.

Erfolgreiche Umsetzung durch starkes Netzwerk

Dass dieses Projekt realisiert werden konnte, ist vor allem dem außergewöhnlichen Zusammenhalt der Service-Clubs in der Region zu verdanken.

In Kufstein gibt es eine wohl einmalige Zusammenarbeit der fünf Service-Clubs, die sich auch im Verein „ Gemeinsam Helfen Kufstein“ widerspiegelt. So leisteten Rotary Club, Lions Club, Kiwanis Club, Round Table und Soroptimist Club jeweils namhafte Beiträge und trugen damit gemeinsam einen wesentlichen Teil der Finanzierung dieses kostenintensiven Projekts.

Gemeinsame Finanzierung

Darüber hinaus erhöhte auch „Gemeinsam Helfen Kufstein“ die Spendensumme nochmals großzügig. Durch die bereits bestehende Vernetzung bei zahlreichen Sozialprojekten in der Region besteht zudem eine enge und wertschätzende Zusammenarbeit mit den Freunden des Rotary Clubs und des Lions Clubs in Wörgl. So konnten auch diese beiden Service-Clubs rasch für das Projekt gewonnen werden.