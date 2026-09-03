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Kommentar
Nein, nicht die ganze Welt dreht sich um Trump
Kommentarvon Christian Jentsch
Bei der Neuordnung der Welt inmitten eines politischen und ökonomischen Umbruchs verlieren die USA unter Präsident Trump an Macht. Europa droht sich zu verlieren.
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