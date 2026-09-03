Gegenverkehr beim Überholen: Zwei Radfahrer stürzten in Innsbruck

Bei einem missglückten Überholmanöver sind am Mittwochabend zwei Radfahrer in der Innsbrucker Herzog-Otto-Straße gestürzt. Ein 58-jähriger E-Biker wurde dabei verletzt.

Ein 36-Jähriger fuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrrad in westlicher Richtung. Hinter ihm war der 58-Jährige auf einem E-Bike unterwegs. Als dieser zum Überholen ansetzte, kam ihm ein E-Scooter-Fahrer entgegen.

Der E-Biker bremste ab und versuchte, sich wieder hinter dem 36-Jährigen einzuordnen. Dabei berührte er mit seinem Vorderrad das Hinterrad des vorausfahrenden Fahrrads. Beide Männer kamen zu Sturz.