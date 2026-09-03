E-Bike-Unfall in Ischgl: 69-Jähriger verletzte sich bei Sturz

Ein 69-jähriger Deutscher ist am Mittwochabend mit seinem E-Bike in Ischgl gestürzt und verletzt worden. Der Mann musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen werden.

Der 69-Jährige war laut Polizei gegen 18.30 Uhr mit seinem E-Bike von der Gampenalpe talwärts unterwegs. Nach eigenen Angaben kam er dabei aus Eigenverschulden zu Sturz.