Ins Krankenhaus geflogen
E-Bike-Unfall in Ischgl: 69-Jähriger verletzte sich bei Sturz
Ein 69-jähriger Deutscher ist am Mittwochabend mit seinem E-Bike in Ischgl gestürzt und verletzt worden. Der Mann musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen werden.
Der 69-Jährige war laut Polizei gegen 18.30 Uhr mit seinem E-Bike von der Gampenalpe talwärts unterwegs. Nach eigenen Angaben kam er dabei aus Eigenverschulden zu Sturz.
Der Mann zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde von der Bergrettung sowie der Besatzung des Notarzthubschraubers „C5“ erstversorgt. Anschließend flog ihn der Hubschrauber zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Zams. (TT.com)