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Mehr Schutz gefordert
WWF kürte „Fluss des Jahres“ 2026: Der Sieger liegt in Tirol
Der Lech zählt zu den letzten großen Wildflüssen Österreichs, betont der WWF.
© Sebastian Frölich/WWF.AT
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