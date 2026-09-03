Mordalarm in Oberösterreich: Spielende Kinder fanden Frauenleiche an Flussufer

Spielende Kinder haben am Dienstag im Vöcklabrucker Ortsteil Dürnau nahe des Ager-Ufers eine Frauenleiche gefunden, die mehrere Stichverletzungen aufwies. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Man gehe von einem Tötungsdelikt aus. Der Tathergang sei Gegenstand von Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Wels hat eine Obduktion angeordnet.

Christoph Weber, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels, bestätigte der APA, dass es sich bei der Getöteten um eine 53-Jährige aus Laakirchen (Bezirk Gmunden) handle. Dass sie, wie die Kronen Zeitung berichtete, seit einigen Tagen aus einer psychiatrischen Klinik abgängig gewesen sei, wollte man nicht kommentieren. Generell hielt sich die Staatsanwaltschaft „aus ermittlungstaktischen Gründen“ sehr mit Informationen zurück, auch zu Hintergründen und möglichen Tatverdächtigen wollte man vorerst nichts sagen.