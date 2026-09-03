Motivation statt Zwang: Wo alle Kinder freiwillig die Sommerschule besuchen

In Tirol drücken 5441 Schülerinnen und Schüler während der Ferien die Schulbank, für 1518 mit ungenügenden Deutschkenntnissen ist der Besuch der Sommerschule eine Verpflichtung. Zu Besuch in Langkampfen, wo sich alle Kinder freiwillig gemeldet haben, um schon zwei Wochen vor Schulbeginn Deutsch, Englisch und Mathe zu lernen.