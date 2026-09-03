5441 SchülerInnen in Tirol
Motivation statt Zwang: Wo alle Kinder freiwillig die Sommerschule besuchen
Bildungsminister Christoph Wiederkehr im Gespräch mit den 18 Schülerinnen, die als Buddys in der Sommerschule Langkampfen im Einsatz sind.
© Steiner Patrick
In Tirol drücken 5441 Schülerinnen und Schüler während der Ferien die Schulbank, für 1518 mit ungenügenden Deutschkenntnissen ist der Besuch der Sommerschule eine Verpflichtung. Zu Besuch in Langkampfen, wo sich alle Kinder freiwillig gemeldet haben, um schon zwei Wochen vor Schulbeginn Deutsch, Englisch und Mathe zu lernen.
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