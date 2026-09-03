Alle Tiroler Parteien machen mit
Leser am Wort, Politik muss liefern: Welche Fragen wollen Sie den Partei-ChefInnen stellen?
Die Uhr tickt: In einem Jahr wird ein neuer Landtag gewählt – im TT-Chat können LeserInnen Tirols Parteispitzen wichtige Fragen stellen.
© Patrick Steiner
Was bewegt Tirols BürgerInnen rund ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl? Was erwarten sie sich von der Politik? Der politische Herbst zieht ins Land und die Tiroler Parteispitzen stellen sich den Fragen von TT-LeserInnen.
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