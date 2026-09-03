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Pizzera & Jaus live, lachen mit Petutschnig Hons und sportliche Highlights: Das ist los in Tirol
Rock, Rennen und reichlich Schmäh: Egal ob Pizzera & Jaus, Petutschnig Hons oder Achenseelauf – für Beschäftigung ist am Wochenende gesorgt.
© Wieser, Mühlanger, Achensee Tourismus
Einmal geblinzelt und schon steht der September vor der Tür. Meteorologisch gesehen hat der Herbst schon am Dienstag begonnen, laut Wetterbericht wird es am Wochenende aber noch einmal sommerlich. Ideal also, um in Mayrhofen, Ischgl oder im Ötztal zu sporteln, bei Petutschnig Hons in Wörgl zu lachen oder bei Josh oder Pizzera & Jaus ordentlich zu feiern.
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