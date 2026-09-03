Über die Grenze denken, gemeinsam Lösungen finden: Kartitsch lud Partnerorte ein

Wie können Dorfzentren lebendig bleiben und als Orte der Begegnung weiterentwickelt werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Gemeinden Kartitsch, Kiens und Zoppè di Cadore bei einem Treffen in Kartitsch.

Kartitsch – Trotz unterschiedlicher Ausgangslagen stehen die Gemeinden in der gemeinsamen Dolomiti-Live-Region vor ähnlichen Herausforderungen – von Abwanderung und Leerstand bis hin zum Verlust von Begegnungsräumen. Beim Partnertreffen des Interreg-Projekts „MIRA – Mensch & Raum – gemeinsam gestalten“ erhielten die Vertreter:innen aus Südtirol und dem Alto Bellunese Einblick in die aktuellen Entwicklungen der Osttiroler Gemeinde.

Vorgestellt wurden die Generalsanierung der B111 im Bereich der Ortsdurchfahrt sowie das Projekt „Kartitsch – Dorfplatz Neu“. Bei einer gemeinsamen Begehung von Ortsdurchfahrt und Dorfplatz konnten die Planungen und Erfahrungen direkt vor Ort mit den italienischen politischen Akteuren diskutiert werden.

Mehr Raum für den Austausch

Der Dorfplatz in Kartitsch wird als Begegnungsraum für die Bevölkerung weiterentwickelt. Eine gut nutzbare und barrierefreie Infrastruktur schafft bessere Voraussetzungen für Vereine, Gruppen und alle Menschen vor Ort. Treffen, Feste, Veranstaltungen und informeller Austausch bekommen damit mehr Raum. Zugleich werden Dorfplatz und Erdgeschoss des Gemeindehauses funktional stärker miteinander verbunden.

Gerade der Blick auf unterschiedliche Lebenswelten macht die Treffen wertvoll: Während Kartitsch seinen Dorfplatz weiterentwickelt, beschäftigt sich Kiens mit der Zukunft des Ortszentrums nach der geplanten Umfahrung. Zoppè di Cadore wiederum sucht als kleine Berggemeinde nach Möglichkeiten, neue wettergeschützte Begegnungsräume zu schaffen.

© Gemeinde Kartitsch

„Es ist spannend zu sehen, wie andere Gemeinden mit ähnlichen Herausforderungen umgehen. Der persönliche Austausch eröffnet neue Blickwinkel und zeigt Lösungsansätze, auf die man im eigenen Umfeld vielleicht nicht gekommen wäre“, betont Josef Außerlechner, Bürgermeister der Gemeinde Kartitsch.