Sein erstes Statement
Bergführer nach Ausraster am Glockner: „Das Video ist unvorteilhaft für mich“
Die Aufnahme von der Rangelei auf Österreichs höchstem Berg wurde inzwischen fast drei Millionen Mal aufgerufen.
© Screenshot/Instagram/Suzuki_85
Der Mann, der nach einem Vorfall am Großglockner seine Lizenz als Bergführer zurückgelegt hat, meldet sich nun erstmals zu Wort. Zur Kleinen Zeitung sagt er, dass sich da „zwei trafen, die ego-infiziert sind“ und es ihm leid tue, seine ehemaligen Kollegen in ein schlechtes Licht gerückt zu haben.
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