Die Leichtigkeit in Hellrosa bis Lachsfarben heißt Rosé

Früher nur ein Nebenprodukt, passt er heute perfekt in den Trend. Frisch, nicht zu schwer im Alkohol und universell einsetzbar – das ist immer mehr gefragt.

Südfrankreich mit seiner langen Tradition galt bei Roséweinen lange als Benchmark. In Österreich hatte Rosé bis vor wenigen Jahren keinen besonders hohen Stellenwert, abgesehen vom traditionsreichen „Schilcher“. Für die meisten war Rosé ein Nebenprodukt, weil das Ergebnis der Vorlese nicht für den „großen Wein“ verwendet wurde. Mit dem Rosé, oft aus Zweigelt, hatte man eine frischere Variante anzubieten. Aber weil die Akzeptanz nicht besonders hoch war, wurde wenig Wert auf gute Qualität gelegt.

Steigende Beliebtheit

Mit Verspätung hat sich das auch in Österreich geändert. Denn der internationale Erfolgslauf des Rosé konnte auf Dauer nicht unbemerkt bleiben. Dabei boomt der Rosé schon seit der Jahrtausendwende. Während Aufwärtstrends bei bestimmten Sorten oder in bestimmten Gebieten nicht außergewöhnlich sind, bildet der Rosé eine Ausnahme. Denn auf jeden Aufwärtstrend folgt normalerweise ein Einbruch, nicht so beim Rosé. Seit einem Vierteljahrhundert nimmt seine Beliebtheit zu. In manchen Jahren nur um drei Prozent, in anderen wird ein höherer Anstieg verzeichnet. Also keine Steilkurve, aber eben auch keine Bewegung nach unten.

Beim Sekt gehört Rosé schon länger zum Standard. Bei den Stillweinen dauerte es länger. So sorgte etwa Pia Strehn für Furore, als sie das Rotweingut (53 Hektar) in Deutschkreutz nach der Übernahme völlig auf Rosé umstellte und mit dem Jahrgang 2017 von „Der Elefant im Porzellanladen“ gleich erfolgreich war. Inzwischen werden vom Weingut Strehn sechs verschiedene Rosé­arten, vom Sekt bis zur in Barrique vergorenen Variante, angeboten.

Auch im Weingut Gerhard Markowitsch in Göttlesbrunn ist eine Frau für einen besonderen Rosé verantwortlich. Tochter Johanna hat mit „Mardonna Rosé“ einen großartigen Vertreter dieser Gattung geschaffen. Erfolgreich sind auch die Rosalia-Winzer, die unter der Marke „The Origin of Rosé“ einen reinsortigen Blaufränkisch-Rosé im Angebot haben, der frisch, aber auch anspruchsvoll ist.

Unabhängig von diesen neuen Entwicklungen hat die Steiermark seit Jahrzehnten mit dem „Schilcher“ einen beliebten und ganz speziellen Rosé aus der Wildbacher-Traube anzubieten. Nachdem sich die Qualitäten in letzten Jahren verbessert haben, gibt es heute eine Fülle von tollen Weinen, die mit einer schönen Säure überzeugen.