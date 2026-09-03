Der Weinherbst und offene Kellertüren laden ein

Mit der Weinlese beginnt in den Weinregionen auch eine Zeit, in der Feste rund um den Wein und der Genuss Hochsaison haben. Kellergassen füllen sich mit Leben.

Der Veranstaltungsreigen rund um den Weinherbst hat bereits Ende August begonnen. Vor allem die Wachau hat frühe Termine. Der Spitzer Weinherbst dauert aber bis 25. Oktober. An bestimmten Wochenenden öffnen sich die Wege zu den malerischen Weinterrassen und laden dazu ein, eine unvergleichliche Verbindung von Musik, Wein und Natur zu erleben.

Hochsaison für Buschenschanken

Das Weinlesefest Gamlitz ist das größte und traditionellste Herbstfest der Südsteiermark. Es findet von 1. bis 4. Oktober mit Festumzug und Vergnügungspark statt. Zudem hat die Südsteirische Weinstraße im Herbst mit ihren vielen Buschen­schanken Hochsaison.

Niederösterreich bietet als größte Weinbauregion Österreichs auch die meiste Auswahl an Weinfesten. Zu den Höhepunkten im Weinviertel zählt das Poys­dorfer Bezirkswinzerfest (10. bis 13. September). Wer gerne Kultur und Kulinarik verbindet, ist von 18. bis 20. September in der Falkensteiner Kellergasse „Oagossn“ richtig. Jeder der mehr als 40 geöffneten Keller steht unter einem eigenen kulinarischen und künstlerischen Motto.

Für Sportbegeisterte könnte das Sturmfest in Poysdorf am 11. Oktober interessant sein, das um 14 Uhr mit dem traditionellen Poysdorfer Winzerlauf eröffnet wird.

Ein besonderer Kulturgenuss ist der wein.lese.herbst im Weinviertel. Von Oktober bis November steht in feinen Restaurants auch Literaturgenuss auf der Speisekarte. Als Zwischengänge zu erlesenen 4- oder 5-Gang-Menüs gibt’s Literaturhäppchen – mal mit Humor, mal mit Tiefgang, natürlich mit edler Weinbegleitung.

Von 3. bis 13. September wird der Hauptplatz in Baden zum Treffpunkt für Wein, Genuss und Musik. Offene Kellertüren laden in Gumpoldskirchen von 17. bis 18. Oktober zum Verkosten ein.

Uhudler und seine Fans

Das Uhudler-Sturmfest (26. September) lockt mittlerweile jedes Jahr einige Tausende Besucher nach Heiligenbrunn. Geboten werden ein breites Angebot an regionalen Schmankerln, verschiedenste Weine und Stimmungsmusik.

Festlich geschmückte Wagen ziehen beim Mörbischer Weinlesefest (25. bis 27. September) durch den Ort, begleitet von Musik und guter Stimmung. Entlang der Hauerstraße laden verschiedene Hütten zum Verkosten ein.