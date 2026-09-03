Spät, aber doch: Ehrung für dreifachen Lebensretter aus dem Oberland nach 42 Jahren

Eine Frau und zwei Jugendliche lagen 1984 bewusstlos in einem Silo in Wildermieming. Gerhard Mögle stieg damals in den mit Gas gefluteten Behälter und rettete ihr Leben. Heuer wurde er dafür ausgezeichnet.

Wildermieming – Der 19. Oktober 1984 war ein Freitag. Und es hätte ein schwarzer Freitag für die Gemeinde Wildermieming werden können: Nicht weniger als drei Personen lagen bewusstlos in einem Silo. Eine Frau und zwei männliche Jugendliche drohten, dort unten an einer CO2-Vergiftung zu sterben. Dass man vielmehr jeweils einen zweiten Geburtstag feiern durfte, verdanken die drei Leute einem Mann: dem damals 37-jährigen Gerhard Mögle. Spät, aber doch wurde ihm heuer – nach 42 Jahren – eine Ehrung zuteil. Gemeinsam mit weiteren 22 Lebensrettern erhielt er am Hohen Frauentag die Lebensrettermedaille des Landes Tirol verliehen.

Überraschung nach 42 Jahren

„Gerhards Rettungsgeschichte ist in Wildermieming noch immer präsent“, sagt Bürgermeister Matthias Fink. Vor zwei Jahren, erzählt er, habe seine Tochter bei ihm angefragt, ob der Papa nicht vielleicht doch einmal diese Auszeichnung bekommen könnte. „Es hat gedauert“, sagt Fink. Weil es musste die Geschichte verifiziert und weitere Kriterien erfüllt werden. Und schließlich war es soweit. „Es war eine große Überraschung, als ich die Einladung zum Festakt bekommen habe. Im Vorhinein habe ich nichts gewusst“, strahlt der heute 79-jährige Gerhard Mögle.

Sein Arbeitsleben hat Mögle in Stuttgart verbracht. Seine Mutter stammt aus Wildermieming, weshalb man immer enge Verbindungen in ihr Heimatdorf hatte. Und hat: Denn heute lebt Mögle mit seiner Frau am Mieminger Plateau. So waren die Mögles eben auch an jenem 19. Oktober 1984 in der Stube seines Cousins. „Die Frau meines Vetters hatte Geburtstag und wir saßen gerade beim Nachmittagskaffee“, schildert er eine ganz normale Familienfeier.

Drei Menschen bewusstlos im Silo

Plötzlich wurde die Türe aufgestoßen und ein vierjähriges Mädchen schrie, dass die Mama im Silo liege. „Wir sind sofort raus und ich habe von oben in den Silo geschaut“, erzählt er. „Da lag die Traudl Zimmermann drin und zwei Buben. Einer war zwölf Jahre alt, der andere etwas älter.“ Ihm war sofort klar, dass die Bewusstlosigkeit etwas mit Gas zu tun hatte. „Ich habe nach einem Seil gerufen, aber irgendwie konnte keines so schnell aufgetrieben werden“, erzählt er.

Also blieb ihm nichts anderes übrig, als zu versuchen, über die Leiter drei Meter auf den Siloboden abzusteigen. „Ich habe zuerst versucht, den Atem anzuhalten, hinab- und dann wieder hinaufzukommen. Es war mir klar, dass ich es schaffen muss ohne zu atmen.“ Dann stieg er ein zweites Mal hinein, schulterte den jüngeren Buben und trug ihn hinauf. So machte er es auch mit dem zweiten Jugendlichen.

Bevor er ein drittes Mal in den Silo stieg, „meinte der Manfred Gapp, dass es auch unten einen Zugang geben müsse“, erzählt Mögle. Der war aber mit Sillage verdeckt. Schließlich gelang es, die untere Luke zu öffnen, das Gas (CO2 ist schwerer als Luft) strömte aus und nun konnte auch die Frau gerettet werden.

Immer noch Kontakt

Inzwischen war auch das Rote Kreuz vor Ort und behandelte die drei Verunglückten. Und Gerhard? „Ich ging zurück in die Küche und trank meinen Kaffee“, lacht er heute. „Für mich persönlich war es wichtig, dass die Rettungsaktion so gut ausgegangen ist. Die größte Angst hatte ich davor, dass sie nutzlos gewesen wäre.“ Heute hat er noch immer Kontakt zu „seinen“ Geretteten. Erst kürzlich hatte der Bürgermeister die Beteiligten zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen.