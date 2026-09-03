Polizei nahm Mann im Burgenland 160 Tiere ab

Dutzende Hühner, Meerschweinchen und Hasen wurden in Sicherheit gebracht und auf neue Unterkünfte aufgeteilt. Die Polizei hatte nach Hinweisen aus der Bevölkerung bei dem Burgenländer Nachschau gehalten.

Jennersdorf – Einem 59-jährigen Burgenländer sind am Mittwoch wegen nicht artgerechter Haltung rund 160 Tiere abgenommen worden. Der Mann hielt auf seinem Grundstück im Bezirk Jennersdorf Hasen, Meerschweinchen, Hühner, Hähne und Küken. Sie standen auf engstem Raum und ohne Wasser in der prallen Sonne, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Amtstierärztin ordnete die Abnahme der Tiere wegen Gefahr im Verzug an. Sie wurden in geeignete Unterkünfte gebracht.

Hinweise aus der Bevölkerung