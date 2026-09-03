Frau in Wohnung getötet
Femizid in Grazer Innenstadt: Tatverdächtiger Mann festgenommen
Graz – Eine Frau ist Donnerstagmittag bei einem offensichtlichen Gewaltdelikt in einer Wohnung in der Grazer Innenstadt getötet worden. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark in einer ersten Information mit. Ein Verdächtiger, ein Mann aus dem familiären Umfeld, wurde festgenommen.
Es bestehe daher keine Gefahr für die Bevölkerung. „Die genauen Hintergründe sowie der Tathergang sind derzeit Gegenstand intensiver polizeilicher Erhebungen“, hieß es. (APA)
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