Selbst ehemalige israelische Generäle sprechen jetzt von ethnischen Säuberungen

Top-Militärs, die Jahrzehnte damit verbracht haben, Israel zu schützen, erkennen jetzt eine neue Gefahr für ihr Land: Sie kommt von innen.

Tel Aviv – Es sind nicht mehr nur Oppositionspolitiker und Menschenrechtler, die das Vorgehen von Siedlern, Soldaten und Regierung in den besetzten Gebieten anprangern. Sondern Kritik und Warnungen kommen jetzt auch von ehemals führenden Repräsentanten des Sicherheitsapparats.

Eine Reihe von pensionierten Top-Militärs und Geheimdienstchefs äußerten sich kürzlich in der New York Times. „Das, was die Siedler hier tun, ist die wahre Bedrohung für Israel“, zitierte das Blatt den Generalmajor Eyal Ben-Reuven, der 2006 die Bodentruppen im Krieg gegen die Hisbollah kommandiert hatte. „Das bereitet mir mehr Sorge als der Iran, der Gazastreifen oder der Libanon.“

Tausende Angriffe

Der frühere Brigade-General und Gesundheitsminister Ephraim Sneh wurde mit den Worten zitiert: „Das ist, einfach gesagt, ethnische Säuberung.“ Den pensionierten Luftwaffengeneral Asaf Agmon erinnert das Bemühen, die palästinensische Präsenz auszulöschen, an die Nazizeit. „Sobald sich eine Gesellschaft so verhält, ist diese Gesellschaft dem Untergang geweiht“, sagte er.

Seit dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 haben auch die Spannungen im Westjordanland stark zugenommen. Es kam zu Tausenden Angriffen von Siedlern auf die lokale palästinensische Bevölkerung und deren Eigentum, die meist straflos bleiben. Dem israelischen Militär wird vorgeworfen, die Angriffe zu dulden oder sich sogar daran zu beteiligen. Zudem hat das Militär seine Razzien im Westjordanland verschärft. Und die Regierung verfolgt mehr oder weniger offen die Annexion von zumindest Teilen des Westjordanlands, das Israel völkerrechtswidrig besetzt.

„Jüdischer Terrorismus“

Siedler, Militär und Regierung gemeinsam bewirken, dass immer mehr Palästinenser vertrieben werden und dass eine Friedenslösung mit einem eigenen Land für die Palästinenser verunmöglicht wird.

Die Kritik und Warnungen der Generäle erinnern an einen Brief, den mehr als 200 führende Israelis bereits im heurigen Juni an Premier Benjamin Netanjahu geschrieben hatten. Laut Haaretz war auch in diesem Brief die Rede von „jüdischem Terrorismus“ und „ethnischen Säuberungen“. Der Regierung wurde vorgeworfen, eine Politik zu verfolgen, die den gesamten Sicherheitsapparat mitschuldig macht.

Prominenter Seitenwechsel

Zu den Unterzeichnern gehörten ebenfalls Ex-Generäle, zudem zwei Ex-Premiers, ein Nobelpreisträger, ein Oscarpreisträger und sogar Vertreter von Netanjahus eigener Partei.