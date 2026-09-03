Verschiedene Fachbereiche
Vier Innsbrucker Forscher erhalten Förderung in Millionenhöhe
V.l. Andrea Auer, Fabian Habersack und Simon Baier sind die diesjährigen ERC-Starting-Grant-Preisträger:innen der Universität Innsbruck. An der Medizinischen Universität Innsbruck bekommt Roman Praschenberger (r.) die Auszeichnung.
© Universität Innsbruck/MedUniIBK/Bullock
Ob Chemie, Physik, Politik oder Humangenetik: Vier WissenschafterInnen aus verschiedenen Fachbereichen, die in Tirols Landeshauptstadt forschen, erhalten jeweils einen ERC Starting Grant, eine der renommiertesten und höchstdotierten europäischen Forschungsförderungen.
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