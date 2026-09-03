Rauch aus dem Fenster: Feuerwehr im Löscheinsatz am Bozner Platz

Am späten Donnerstagnachmittag ist in einer Innsbrucker Wohnung ein Brand ausgebrochen. Gegen 16.30 Uhr eilten die Einsatzkräfte zum Bozner Platz. Aus dem Fenster einer Wohnung drang Rauch.

Was die Ursache für den Brand war, war vorerst nicht bekannt. Gemeldet wurde der Brand von einer benachbarten Wohnung aus. Im Einsatz standen die Innsbrucker Berufsfeuerwehr, Polizei und die Rettung. (TT.com)