Wien – Der Nationale Rüstungsdirektor Harald Vodosek wird neuer Generalstabschef des Österreichischen Bundesheeres. Dies gab das Verteidigungsministerium am Donnerstag bekannt. Vodosek, der seit 2021 die Direktion 5 - Beschaffung leitet und damit bisher maßgeblich an der Umsetzung des „Aufbauplan 2032+“ beteiligt war, folgt auf Rudolf Striedinger, der mit Ende September seinen Ruhestand antritt.

„Mit Generalleutnant Vodosek übernimmt ein hoch qualifizierter und erfahrener Offizier die Führung des Österreichischen Bundesheeres“, wurde Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zitiert. Vodosek kenne das Bundesheer aus unterschiedlichsten Funktionen und verfüge über „umfassende Erfahrung in den Bereichen Einsatz, Führung, Personal und Beschaffung“, so Tanner: „Gerade in einer Zeit, in der wir das Bundesheer konsequent modernisieren und auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten, ist seine Expertise von besonderer Bedeutung.“

Sechs Offiziere beworben

Die Bewerbungsfrist für den höchsten Posten im Militär war am 22. April ausgelaufen. Beworben hatten sich sechs Offiziere, drei davon wurden von der Kommission als „in höchstem Ausmaß“ geeignet eingestuft. Darunter befanden sich dem Vernehmen nach die Generalleutnante Bruno Günter Hofbauer, Karl Schmidseder und eben Vodosek. Tanner traf alle Bewerber zu einem persönlichen Gespräch.