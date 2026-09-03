Radfahrerin in Innsbruck bei Unfall verletzt, Beteiligter fuhr davon

Innsbruck – Bei einem Zusammenstoß einer Radfahrerin und eines Radfahrers ist am Donnerstag gegen 12.15 Uhr im Bereich Sepp-Grünbacher-Promenade/Grenobler Brücke die 49-jährige Frau verletzt worden. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.