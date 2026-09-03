Zeugenaufruf nach Kollision
Radfahrerin in Innsbruck bei Unfall verletzt, Beteiligter fuhr davon
Innsbruck – Bei einem Zusammenstoß einer Radfahrerin und eines Radfahrers ist am Donnerstag gegen 12.15 Uhr im Bereich Sepp-Grünbacher-Promenade/Grenobler Brücke die 49-jährige Frau verletzt worden. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.
Am Fahrrad entstand Sachschaden. Der unbekannte männliche Radfahrer blieb nach dem Unfall nur kurz stehen und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen.
Die Verkehrsinspektion Innsbruck ersucht den Radfahrer sowie mögliche Zeugen des Unfalls, sich zu melden. (TT.com)