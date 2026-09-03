Hoflader stürzte in Nußdorf-Debant über Mauer, 57-Jähriger verletzt

Nußdorf-Debant – Ein 57-jähriger Österreicher ist am Donnerstag gegen 8.30 Uhr bei einem Unfall mit einem Hoflader verletzt worden. Der Mann lenkte das Fahrzeug auf einer sehr steilen Wiesenfläche in Nußdorf-Debant, als der Hoflader ins Rutschen geriet und in weiterer Folge über eine Mauer stürzte.