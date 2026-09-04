NEOS für "Integrationslandkarte" nach dänischem Vorbild

NEOS-Klubobmann Yannick Shetty fordert die Einführung einer österreichweiten "Integrationslandkarte" nach dänischem Vorbild. Ziel sei es, in einem wissenschaftlichen Lagebild jene Stadtteile, Grätzl und Bezirke sichtbar zu machen, wo sich Parallelgesellschaften und Segregation entwickeln, um gezielt gegensteuern zu können, erklärte Shetty in Interviews mit "Presse", "Standard" und "Krone" (Freitag).

Die Karte soll sich auf Kriterien wie hohe Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit, schwache Bildungsergebnisse, hohe Sozialleistungsabhängigkeit, überbelegte Wohnungen, geringe Deutschkenntnisse sowie eine niedrige Teilnahme an Integrationsangeboten stützen. Erst wenn mehrere dieser Indikatoren über längere Zeit auffällig sind, soll ein Gebiet als "Integrations-Hotspot" gelten, hieß es von den NEOS gegenüber der APA.