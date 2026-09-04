Standort war unklar: Wanderer am Kaunergrat nach mehrstündiger Suche gerettet

Ein erschöpfter Wanderer hat am Donnerstag am Kaunergrat Hilfe gerufen. Weil er seinen Standort nicht genau angeben konnte, gestaltete sich die Suche schwierig.

Die Polizei war gegen 16.20 Uhr über die Notlage im Gemeindegebiet von St. Leonhard im Pitztal informiert worden. Der 36-jährige Deutsche gab lediglich an, von der Tiefentalalm aus seit rund vier Stunden unterwegs zu sein. Wegen dieser ungenauen Angaben ließ sich sein Aufenthaltsort zunächst nicht feststellen.