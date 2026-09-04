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Kommentar
Südtirol-Autonomie ist kein Ruhekissen
Kommentarvon Peter Nindler
Die historische Wunde bleibt, die politische und wirtschaftliche Realität im vereinten Europa überwindet jedoch die Brennergrenze. Und Südtirol hat viel aus seiner Autonomie gemacht.
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