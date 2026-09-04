Arbeitsunfall am Gletscher: Mann nach Sturz am Tiefenbachferner in Klinik geflogen

Bei Arbeiten am Tiefenbachferner in Sölden ist am Donnerstag ein 36-Jähriger verletzt worden. Der Mann war gegen 11 Uhr gemeinsam mit Arbeitskollegen damit beschäftigt, ein Seil zu ziehen. Während der Arbeiten kam das Seil laut Polizei abrupt zum Stillstand. Der 36-Jährige verlor dadurch das Gleichgewicht und rutschte trotz Spikes an seinen Schuhen auf dem eisigen Untergrund ab. Er stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Medalp nach Imst geflogen. (TT.com)