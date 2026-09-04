Deutscher schwer verletzt
Brutaler Schlag mit Bierkrug: Holländer nach Angriff an Tiroler Après-Ski-Bar verurteilt
Ein schwer betrunkener Niederländer will beim Schlag vergessen haben, dass er noch einen Bierkrug in der Hand hatte. Die Folgen für das Opfer waren gravierend.
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15 Biere und vier Jägermeister-Destillate hatte ein 21-jähriger Urlaubsgast aus Holland getrunken, bis er an der Bar mit einem Deutschen in Streit geraten war. Dieser wurde schwer verletzt, der Niederländer am Landesgericht verurteilt.