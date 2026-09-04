Falsche Mitarbeiter-Mail: Tiroler Unternehmen überwies Gehalt auf Betrüger-Konto

Ein Mitarbeiter einer Tiroler Firma meldete seinem Dienstgeber das Ausbleiben seiner Gehaltszahlung. Ein Betrüger hatte das Geld per Mail erbeutet.

Mit einer perfiden Betrugsmasche hat ein Unbekannter in Tirol mehrere Tausend Euro erbeutet. Die Person gab sich per E-Mail als Mitarbeiter eines Unternehmens aus und ersuchte den Dienstgeber des Mannes, die für dessen Gehaltszahlung gespeicherte Bankverbindung zu ändern.

Der Betrüger behauptete, ein internationales Bankkonto eröffnet zu haben. Sein Gehalt solle künftig auf dieses Konto überwiesen werden. Das Unternehmen kam der Aufforderung nach und änderte die hinterlegten Kontodaten.