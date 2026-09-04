Schulstart: Mit dem ÖAMTC sicher auf dem Schulweg
Mit Beginn des neuen Schuljahres sind wieder tausende Kinder im Straßenverkehr unterwegs. Der ÖAMTC hat wichtige Tipps für einen sicheren Schulweg.
Mit dem Ende der Sommerferien beginnt für tausende Schülerinnen und Schüler wieder der Schulalltag. Besonders für Taferlklassler ist der Schulweg neu und aufregend. Der ÖAMTC appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, in den kommenden Wochen besonders aufmerksam zu sein.
Kindliche Wahrnehmung
Kinder nehmen den Verkehr anders wahr als Erwachsene. Sie können Geschwindigkeiten oft nur schwer einschätzen, reagieren spontan und lassen sich leicht ablenken. Gerade in der Nähe von Schulen, Bushaltestellen und Schutzwegen ist daher erhöhte Vorsicht geboten. Autofahrerinnen und Autofahrer sind daher angehalten, das Tempo zu reduzieren und jederzeit bremsbereit zu sein.
Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme
Der Schulbeginn ist für viele Familien ein besonderer Tag. Damit er für alle sicher verläuft, braucht es Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Deshalb gilt gerade jetzt: Fuß vom Gas und Augen auf die Straße. Kinder haben Vorrang!
Schulweg trainieren
Eltern können dazu beitragen, die Sicherheit ihrer Kinder zu erhöhen, indem sie den Schulweg gemeinsam üben und auf mögliche Gefahrenstellen aufmerksam machen. Helle Kleidung und reflektierende Elemente sorgen zusätzlich dafür, dass Kinder auch bei schlechten Sichtverhältnissen rechtzeitig erkannt werden.
10 Tipps für einen sicheren Schulweg
● Schutzwege richtig nutzen. Den Zebrastreifen möglichst in der Mitte queren.
● Augen und Ohren offenhalten. Vor dem Überqueren bewusst nach links und rechts schauen. Als Fußgänger und Rad- oder E-Scooterfahrer auf Kopfhörer verzichten und auf Zweirädern immer einen Helm tragen.
● Auf das Elterntaxi verzichten. Wer den Schulweg selbst zurücklegt, gewinnt Sicherheit und Selbstvertrauen. Muss das Auto doch genutzt werden, nicht direkt vor der Schule halten und Kinder immer auf der Gehsteigseite aussteigen lassen.
● Gemeinsam unterwegs sein. Der Schulweg mit Freundinnen und Freunden macht oft mehr Spaß. Ältere Geschwister sollten jedoch nicht allein für jüngere verantwortlich sein.
● E-Scooter und Fahrrad schieben. Vor dem Überqueren der Straße immer absteigen.
● Handy weg. Smartphones lenken ab und gehören am Schulweg in die Tasche.
● An Bushaltestellen vorsichtig sein. Wenn möglich, nie vor oder hinter dem Bus die Straße überqueren. Warten, bis der Bus abgefahren ist und freie Sicht besteht.
● Blickkontakt herstellen. Erst losgehen, wenn der Fahrer angehalten hat und Blickkontakt aufgenommen wurde.
● Beim Abholen richtigen Stelle warten. Eltern sollten nicht auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen, damit Kinder nicht unachtsam über die Fahrbahn laufen.
● Ängste ernst nehmen. Fühlt sich ein Kind auf einem Abschnitt des Schulwegs unsicher, lohnt es sich, gemeinsam nach einer besseren Alternative zu suchen. Wer seinem Kind Zeit gibt, den Schulweg gemeinsam übt und Vertrauen schenkt, legt den Grundstein für mehr Sicherheit und für ein Stück Selbstständigkeit.
Weitere Informationen: www.oeamtc.at