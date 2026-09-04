Schulstart: Mit dem ÖAMTC sicher auf dem Schulweg

Mit Beginn des neuen Schuljahres sind wieder tausende Kinder im Straßenverkehr unterwegs. Der ÖAMTC hat wichtige Tipps für einen sicheren Schulweg.

Mit dem Ende der Sommerferien beginnt für tausende Schülerinnen und Schüler wieder der Schulalltag. Besonders für Taferlklassler ist der Schulweg neu und aufregend. Der ÖAMTC appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, in den kommenden Wochen besonders aufmerksam zu sein.

Kindliche Wahrnehmung

Kinder nehmen den Verkehr anders wahr als Erwachsene. Sie können Geschwindigkeiten oft nur schwer einschätzen, reagieren spontan und lassen sich leicht ablenken. Gerade in der Nähe von Schulen, Bushaltestellen und Schutzwegen ist daher erhöhte Vorsicht geboten. Autofahrerinnen und Autofahrer sind daher angehalten, das Tempo zu reduzieren und jederzeit bremsbereit zu sein.

Smartphones gehören am Schulweg in die Tasche – sie lenken nur ab. © ÖAMTC/Martin Hörmandinger

Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme

Der Schulbeginn ist für viele Familien ein besonderer Tag. Damit er für alle sicher verläuft, braucht es Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Deshalb gilt gerade jetzt: Fuß vom Gas und Augen auf die Straße. Kinder haben Vorrang!

Genaues erklären gehört zum Schulwegtraining dazu. © ÖAMTC

Schulweg trainieren

Eltern können dazu beitragen, die Sicherheit ihrer Kinder zu erhöhen, indem sie den Schulweg gemeinsam üben und auf mögliche Gefahrenstellen aufmerksam machen. Helle Kleidung und reflektierende Elemente sorgen zusätzlich dafür, dass Kinder auch bei schlechten Sichtverhältnissen rechtzeitig erkannt werden.

Sollte sich ein Kind am Schulweg unsicher fühlen, hilft es gemeinsam nach Alternativen zu suchen. © ÖAMTC