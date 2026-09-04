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Spektakuläres Farbenspiel am Himmel: Die besten Leserfotos vom Abendrot in Tirol

Der Abendhimmel über Tirol hat sich gestern in ein echtes Meisterwerk der Natur verwandelt. Unsere Leserinnen und Leser haben diesen magischen Moment mit ihren Kameras und Smartphones festgehalten. Wir zeigen die beeindruckendsten Aufnahmen.

Abendrot über Tirol

Farbenspiel über Rietz.

© Erika Schrott

Brennender Himmel über Ranggen.

© Wolfgang Zillich

Abendrot über Häselgehr.

© Angelika Friedle

Abendrot über Mieming.

© Irma van Hattem

Feuerhimmel über Zirl.

© Elisabeth Mader

Wunderschöne Abendstimmung am Großvolderberg.

© I. P.

Sonnenuntergang über Rinn.

© Ingo Oberauner

Abendstimmung in Schönwies.

© Maria Raggl

Sonnenuntergang auf der Idalpe in Ischgl.

© Othmar Kolp

Wenn ihr auch ein Foto vom Abendrot/Sonnenuntergang in Tirol habt, einfach direkt hier hochladen.

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