Bildergalerie zum Durchklicken
Spektakuläres Farbenspiel am Himmel: Die besten Leserfotos vom Abendrot in Tirol
Der Abendhimmel über Tirol hat sich gestern in ein echtes Meisterwerk der Natur verwandelt. Unsere Leserinnen und Leser haben diesen magischen Moment mit ihren Kameras und Smartphones festgehalten. Wir zeigen die beeindruckendsten Aufnahmen.
Abendrot über Tirol
© Erika Schrott
© Wolfgang Zillich
© Angelika Friedle
© Irma van Hattem
© Elisabeth Mader
© I. P.
© Ingo Oberauner
© Maria Raggl
© Othmar Kolp
Wenn ihr auch ein Foto vom Abendrot/Sonnenuntergang in Tirol habt, einfach direkt hier hochladen.
Kommentare