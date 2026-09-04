Tirols Marathon-Veranstalter wolllen mehrheitlich keine Lizenz: „Kein Mehrwert“

Der Österreichische Radsportverband bietet Marathon-Veranstaltern eine Breitensport-Registrierung an, um einheitliche Qualitätsstandards einzuführen. In Tirol nehmen das nur zwei von acht Events in Anspruch, auch wenn Lizenz-Sportler unter Androhung einer Sperre nicht starten dürfen. Die meisten wissen nicht, was der Service-Charakter wäre.