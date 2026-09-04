Nur in Olympia-Jahren keine Titelkämpfe: Ab 2032 fast jährlich Weltmeisterschaften

Thun – Der Internationale Ski- und Snowboardverband (FIS) will ab 2032 fast jährlich Weltmeisterschaften ausrichten. Wie das FIS-Council im Rahmen einer zweitägigen Sitzung in Thun entschied, sollen die Titelkämpfe in allen nicht-olympischen Jahren ausgetragen werden. Derzeit finden Weltmeisterschaften der Alpinen und Nordischen nur in ungeraden Jahren statt. Angedacht ist laut FIS-Angaben auch, bereits 2028 zusätzliche Weltmeisterschaften auszutragen.

„Nachdem eine vorläufige Machbarkeitsstudie vorgelegt wurde, die sich auf den sportlichen Wert, die Kalenderplanung sowie kommerzielle und mediale Rechte konzentrierte, hat sich das FIS-Council auf das Konzept, die Frequenz von FIS-Weltmeisterschaften zu erhöhen, geeinigt“, hieß es in einer Mitteilung.