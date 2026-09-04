Zwischen Glamour, Gaza und George Clooney: Venedig startet politischer denn je

Ein Goldener Löwe für George Clooney, ein Nein zu Empathie-losem Kino von Jurypräsidentin Maggie Gyllenhaal, ein Gaza-Dokumentarfilm im Wettbewerb: Die 83. Filmfestspiele von Venedig starten mit Glamour – aber die Konflikte der Gegenwart lassen sich diesmal kaum vom Lido fernhalten.