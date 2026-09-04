Rückreiseverkehr trifft auf Events: So voll sind Tirols Straßen am Wochenende

Mit dem Ferienende in Teilen Österreichs rollt am Wochenende eine starke Rückreisewelle auf Tirol zu. Gleichzeitig sorgt anhaltender Reiseverkehr für hohes Verkehrsaufkommen auf den wichtigsten Transitstrecken. Die Straßensperren rund um den Kitzbüheler Radmarathon verschärfen die Lage zusätzlich.