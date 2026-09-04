Kufstein macht die Nacht zum Shoppingerlebnis

open_in_full © Dominik Zwerger © Standortmarketing Kufstein © Standortmarketing Kufstein

Beim Night Shopping am Donnerstag, dem 17. September, zeigt sich Kufsteins Innenstadt von ihrer lebendigsten Seite.

Geschäfte öffnen dabei ihre Türen bis 21 Uhr und ein Programm, das weit über den Einkaufsbummel hinausgeht, sorgt dafür, dass für alle Besucher:innen etwas geboten ist. Mode, Musik, Styling-Show, Kulinarik, Unterhaltung – wer sich Zeit nimmt, entdeckt hier mehr als nur die neusten Herbstkollektionen.

Mode und Beats

Die Kaiserbergstraße erstrahlt auch 2026 wieder im Rampenlicht: Um 18:30 und 19:30 Uhr präsentieren teilnehmende Betriebe bei zwei Modenschauen die aktuellen Trends der Saison. Ein DJ liefert den passenden Sound dazu, während Cocktailbar und Foodtruck für das leibliche Wohl sorgen. Wer lieber selbst auf Entdeckungstour geht, findet in den Geschäften der Innenstadt zahlreiche attraktive Angebote – beste Gelegenheit, in Ruhe zu stöbern und das eine oder andere Lieblingsstück für den Herbst zu finden.

Premiere: Styling-Show

Neu in diesem Jahr ist eine Styling-Show am Oberen Stadtplatz. Die Hairlodge zeigt live an Models, wie aus Frisur, Make-up und professionellem Styling ein stimmiger Herbstlook entsteht. Die rund 20-minütigen Shows starten um 18, 19 und 20 Uhr; dazwischen bleibt Zeit, den Hairlodge-Profis persönliche Styling-Fragen zu stellen.

Live-Musik, Kunst, Kinder

Für musikalische Überraschungen unterwegs sorgt die Kufsteiner Band Groove Therapy: Als mobile Akustikband zieht sie durch die Innenstadt und taucht an wechselnden Orten auf. Straßenkünstler:innen ergänzen das Bild mit spontanen Auftritten mitten im Geschehen. Und während die Erwachsenen bummeln, ist auch für die Jüngsten gesorgt: Von 16 bis 20 Uhr gibt es in der kubi wieder eine kostenlose Kinderbetreuung, bei der Langeweile ausgeschlossen wird.

Kufstein wird zur Shoppingmeile: Musik, Mode, Styling und jede Menge Unterhaltung sorgen für einen aufregenden Abend in der Festungsstadt. © Dominik Zwerger

Einkaufen mit Gewinnchance

Wer an diesem Abend einkauft, kann zusätzlich profitieren: Ab einem Einkaufswert von 50 Euro bei einem Mitgliedsbetrieb der Kaufmannschaft lohnt sich der Weg zum Stand des Stadtmarketings in der Hans-Reisch-Straße. Dort können Rechnungen von 17 bis 21 Uhr eingereicht werden, stündlich werden 50 davon gezogen. Die Gewinner:innen werden sofort per SMS benachrichtigt und erhalten eine Kufstein-Dukaten-Münze im Wert von 25 Euro – abzuholen noch am selben Abend bis 21 Uhr am Stand oder am Folgetag bis 13 Uhr im Büro des Stadtmarketings. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Rechnungen vom 17. September im Rahmen des Night Shoppings; nicht abgeholte Gewinne verfallen.

Bis 21 Uhr geöffnet

Bis 21 Uhr heißt es am 17. September also: durch die Stadt flanieren, Schnäppchen entdecken, aktuelle Mode erleben, neue Styling-Ideen mitnehmen, Livemusik genießen – und sich von den vielen Programmpunkten überraschen lassen.