Duo kam nicht weiter
Am Jubiläumsgrat in Not geraten: Junge Bergsteiger auf der Wildspitze gerettet
Zwei junge Bergsteiger sind am Donnerstagnachmittag auf dem Jubiläumsgrat auf der Wildspitze in Not geraten: Die 23 und 24 Jahre alten Männer konnten ihre Tour nicht mehr selbstständig fortsetzen und verständigten die Polizei.
Die Einsatzkräfte wurden gegen 16.50 Uhr informiert. Die Besatzung eines alarmierten Polizeihubschraubers lokalisierte die beiden Alpinisten und barg sie unverletzt. Anschließend wurden die Männer der Alpinpolizei übergeben. (TT.com)