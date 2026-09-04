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Testspiel gegen Regensburg
Vorfreude auf den Nachwuchs: Familie Messner lässt die Haie strahlen
Familiäre Bande in der Tiwag-Arena – der kleine Theo schaut Papa Joel mit zwei Jahren schon auf die Schlägerschaufel.
© Gruber
Von Alexander Gruber
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